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FIFA довольны готовностью объектов к ЧМ‑2018 в Москве
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Общество — 12 Августа 2017, 14:52
Глава строительного ведомства Андрей Бочкарев отметил, что Международная федерация футбола поражена тому, насколько быстро готовятся объекты к ЧМ-2018.
Каждую неделю делегаты из федерации осматривают объекты, включая обновленный стадион «Лужники». Проверяющие отмечают качественность строительных мероприятий, удобство нахождения корреспондентов с представителями прессы, качество инженерных конструкций. Кроме того, проводится проверка на соответствие стандартам FIFA.
Делегаты от FIFA отмечают, что ранее не видели, чтобы все объекты были так быстро подготовлены к чемпионату. Как правило, объекты сдают за несколько недель до начала мероприятия. В РФ делегаты отмечают высокие темпы готовности объектов.
В этом году будет проведено несколько тестовых спортивных мероприятий, чтобы проанализировать функциональность стадиона «Лужники» с точки зрения нахождения зрителей, а также функционирования систем освещения, звука, удобства работы персонала.
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