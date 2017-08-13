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Жителей МО просят быть осторожнее на дорогах из-за большого количества аварий
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Августа 2017, 15:34
Водителей в МО предупредили о соблюдении правил дорожной безопасности и порекомендовали вести себя сдержаннее на дороге из-за значительного количества аварий. Об этом сообщают в пресс-центре минтранса в регионе.
Глава транспортного ведомства Игорь Тресков отметил, что сейчас наблюдается бурный всплеск дорожных происшествий с летальным исходом. Водителей просят следовать всем правилам дорожного движения, не превышать скорость, не садиться в авто в состоянии алкогольного опьянения.
Чиновник уверен, что главная причина дорожных происшествий – превышение скоростного лимита. Машины часто объезжая заторы на дорогах, выезжают на объездные пути. Часто причиной аварий становятся отдыхающие, которые покидают зоны отдыха в расслабленном состоянии. По неподтвержденной информации, на выходных на трассах МО из-за дорожных происшествий погибло девять человек.
В Рузском районе трассы Минско-Волоколамского жертвами ДТП стало четыре человека. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги.
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