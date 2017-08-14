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Жителям МО напоминают о правилах безопасности при сильном ветре и ливне
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Августа 2017, 18:44
Представители МЧС в регионе напоминают жителям о том, как себя необходимо вести при сильном ветре, дожде и граде.
Сегодня в столице ожидаются ливни, грозы, а также сильный ветер.
Если ветер достигнет 20 метров в секунду и больше, рекомендуют закрывать окна, выключать электричество и газ, и не использовать подъемники в доме. При сильных порывах ветра следует держаться подальше от окон – лучше всего выбрать отдаленные помещения.
Если во время сильного ветра вы оказались на улице, то следует укрыться в подъезде. Нужно избегать остановочных комплексов, рекламных бордов, деревьев. Следует держаться как можно дальше от оборванных электропроводов, а также старых деревьев.
При сильном дожде спасатели рекомендуют отказаться от поездок по городу, находится на работе или дома, следить за ситуацией по новостям. Если сильный дождь застиг в пути, старайтесь искать объекты, расположенные выше вероятного уровня подтопления. Если объект начало затапливать, то стоит его покинуть или подняться этажом выше.
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