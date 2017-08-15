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Оператор Wi-Fi в метро нашел способ бороться с кликерами
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Общество — 15 Августа 2017, 16:15
В Московском метро интернет-компания «Максимателеком» решил внедрить программу для вычисления кликеров, которые избегают просмотра рекламных роликов, чтобы зайти в сеть, сообщают в издании «Ведомости».
Чтобы получить доступ к беспроводному интернету, абонентам приходится проходить авторизацию, где размещено видео, а также переходить на страничку, где загружается еще несколько баннеров. Некоторые нажимают на рекламное сообщение на страничке авторизации, чтобы сразу переходить в интернет. Это отражается на трафике сайтов-рекламодателей, так как кликеры сразу же закрывают страничку.
Чтобы вычислять кликеров, компания решила ввести программу, которая проверяет поведение пользователей до авторизации. Если пользователь постоянно нажимал на брендинг, то его автоматически перенаправляют в группу Clicker. Для абонентов в этой группе выводятся рекламные ролики без права кликать по ним. Это обеспечивает оператора сотнями тысяч рублей заработка – ввиду роста показа роликов.
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