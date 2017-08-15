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В РФ появился новый вид спама
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Августа 2017, 16:16
Спамеры разработали новый вариант рассылки абонентам навязчивой рекламы. Люди сами набирают номера и прослушивают сообщение, отмечают «Известия».
Спамеры в РФ стали более изобретательными. Они используют новый вариант рассылки рекламных сообщений. Они заставляют людей перезванивать и прослушивать сообщения. С таким способом рассылки рекламы столкнулось 65 процентов жителей России.
Спамеры используют программу, которая набирает номер телефона, а затем прекращает звонок. Пользователь обнаруживает на телефоне пропущенный звонок. Если человек перезванивает, то ему воспроизводится рекламное сообщение.
Telecom Daily пообщались с тремя тысячами россиян. Они обнаружили, что 65 процентов абонентов столкнулись со схожим типом рекламной рассылки. За 6 месяцев количество такого спама увеличилось на 50 процентов.
Сообщается, что подобный способ рекламный рассылки впервые был использован в Японии. Назывался он Wangiri.
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