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В РФ появился новый вид спама

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Общество — 15 Августа 2017, 16:16

Спамеры разработали новый вариант рассылки абонентам навязчивой рекламы. Люди сами набирают номера и прослушивают сообщение, отмечают «Известия».
Спамеры в РФ стали более изобретательными. Они используют новый вариант рассылки рекламных сообщений. Они заставляют людей перезванивать и прослушивать сообщения. С таким способом рассылки рекламы столкнулось 65 процентов жителей России.
Спамеры используют программу, которая набирает номер телефона, а затем прекращает звонок. Пользователь обнаруживает на телефоне пропущенный звонок. Если человек перезванивает, то ему воспроизводится рекламное сообщение.
Telecom Daily пообщались с тремя тысячами россиян. Они обнаружили, что 65 процентов абонентов столкнулись со схожим типом рекламной рассылки. За 6 месяцев количество такого спама увеличилось на 50 процентов.
Сообщается, что подобный способ рекламный рассылки впервые был использован в Японии. Назывался он Wangiri.



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