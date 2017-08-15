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В Москве решили восстановить старинный сад
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Августа 2017, 16:17
Сад намерены восстановить в Москве, он находится в районе старинного имения Леоново. О чем рассказали представители городской администрации.
В северо-восточной части столицы появится парковая зона «Сад будущего», сочетающая в себе 18 век и современные тенденции. Парковую зону разобьют в районе старинного имения Леоново, которое сгорело в прошлом столетии. Невзирая на то, что имение осталось без усадьбы, на территории осталась двухсотлетняя липовая аллея. Стоит отметить, что тропинки в парковой зоне и спуск к воде пришли в негодное состояние. Парк полностью зарос, за ним никто не ухаживал.
Сегодня проводится благоустройство территории, размеры которой превышают 20 гектаров. Липовая аллея будет дополнена молодыми саженцами, вокруг них появится пешеходная тропинка. Кроме того, в парке собираются разбить клумбу и установить многоуровневую террасу. Все детали будут выполнены в стиле парковой культуры 18 века.
Будут в парковой зоне и объекты современности – коворкинг, спортплощадка, детский игровой комплекс.
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