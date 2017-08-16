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Жители МО могут сообщать об отходах на дороге на сайте «Добродел»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Августа 2017, 18:59
Сайт «Добродел» принимает обращения о нелегальных свалках отходов у дорог в МО, отмечают в пресс-центре минтранса региона.
Глава минтранса Игорь Тресков сообщил, что теперь жители региона могут оставлять на сайте «Добродел» сообщения о незаконных свалках отходов на остановочных комплексах и на дорогах. Благодаря общим усилиям властей и жителей в МО удастся избежать массовых скоплений мусора.
В Московской области активными темпами ведется борьба со скоплением мусора у обочин дорог. Глава областной администрации Андрей Воробьев распорядился регулярно патрулировать дороги для предотвращения нелегального скопления отходов. Инспекции по выявления таких свалок проходят каждый день. Жители области могут внести свой вклад в обнаружение нарушителей, публикуя в интернете снимки нелегального сброса отходов.
«Добродел» начал работать два года назад и является связующим звеном между жителями региона и властями. После того, как проблема передается исполнителю, решить ее нужно в течение восьми дней. Потом жители могут сообщить, была ли решена их проблема.
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