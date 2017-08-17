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Спорткомплекс под открытым небом появится в парке 50-летия Октября в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Августа 2017, 22:24
Около 20 спортивных и игровых комплексов построят в парке 50-летия октября. Конструкции завершат устанавливать в ноябре, сообщили на портале городской администрации.
Территорию в 83 гектара намерены благоустроить. В парковой зоне переустановят дорожное покрытие и установят новые коммуникации. Будет построено двенадцать спортплощадок и двенадцать детских комплексов. Комплекс под открытым небом начнет работать в ноябре.
По проекту будет создано 13 площадок с кафе, прокатными пунктами, зонами коворкинга.
Парковая зона находится на пересечении Проспекта Вернадского и Раменки: некоторые участки на газонах вытоптаны, дорожное покрытие на многих площадках нуждается в замене. Кроме того, парковая зона плохо освещается в вечернее время.
В парковой зоне буде размещено 12 спортплощадок. Появятся отдельные участки для тенниса, волейбола, будет разбита зона для альпинистов. Высота скалодромов составит три метра. Кроме будет установлена площадка для боксирования, она будет включать ринг и трибуны для зрителей.
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