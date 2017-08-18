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В МО организуют маршрут в память о династии Романовых
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Августа 2017, 19:33
МО поучаствует в новом турмаршруте, который разработали ввиду вековой годовщине гибели императорской семьи. Его задача соединить места памяти царской династии. Турмаршрут будет включать музей «Архангельское», Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь и многие другие места, отмечают представители минкульта в регионе.
Глава департамента Оксана Косарева заметила, что ведомство присоединилось к проекту по созданию нового турмаршрута «Императорский маршрут». В турпроекте будет принимать участие Москва, Московская область, Петербург, Пермский край, Тюменская область.
Чиновница пояснила, что задача этого турпроекта соединить все места, где бывала царская династия.
Проект, целью которого является популяризация династии Романовых, передан в введение Тюменского региона.
В МО в это направление будет внесен музей «Архангельское», Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, и другие места, с которыми связана история семьи Романовых.
"Императорский маршрут" внесен в программу ОТДЫХLEISURE 2017 в Москве.
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