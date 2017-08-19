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Россиянам не стоит паниковать из-за роста цен на медикаменты
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Общество — 19 Августа 2017, 19:51
Руководитель НИИ здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, комментируя сообщения фармацевтов о повышении стоимости препаратов на 5-20 процентов к осени, отметил, что россиянам не нужно волноваться на этот счет и закупать медикаменты загодя.
На свободном рынке, повышение расценок вероятно в пределах 5-10 процентов. Такая ситуация имеет место ежегодно, и покупатели с этим давно свыклись. Перед большим сезоном расценки на медикаменты повышаются. Расценки фиксируются до мая следующего года, пояснил Мелик-Гусейнов.
Он отметил, что расценки на определенные препараты будут понижаться в преддверии летнего сезона, и так происходит ежегодно. Специалист уверен, что нет смысла закупать лекарства загодя.
Ажиотаж на рынок может стать причиной роста цен. Кроме того, покупая лекарства заранее, сокращается срок их использования, они могут стать непригодными для использования.
Увеличение цен объясняется затратами импортеров на покупку лекарств в первые пять месяцев 2017 года
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