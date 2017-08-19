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В парке Горького рассказали, как безопасно избавится от ненужных вещей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Августа 2017, 19:52
На сборе в парке Горького жителям Москвы сегодня рассказали об экологическом стиле жизни, а также о том, как без вреда для окружающей среды избавится от старого хлама и освободить свободное место в квартире, рассказали представители Московского культурного центра.
«Культурные завтраки», на которых эксперты информируют горожан об интересных течениях в экоискусстве, проводятся на площадке Главной арки в парке Горького. Инициатором мероприятия выступает Московский культурный центр.
Сегодня на площадке прошла последняя серия лекций на тему «Эко уборка: новая жизнь старых вещей». Провела лекцию Юлия Суханова. Она сообщила, куда можно реализовать старый хлам, и почему это необходимо в пределах экологического стиля жизни.
Задача проекта – научить людей культуре выбрасывания вещей, которые будучи в плохом или хорошем состоянии, должны быть переработаны. Сегодня в тренде минимализм. Чем меньше будет хлама, тем больше будет свободного места.
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