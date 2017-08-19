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Рабочие места в Москве намерены сделать высокотехнологичными
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Августа 2017, 19:53
К 2035 году 60 процентов рабочих мест в некоторых районах столицы переделают в современные и высокооплачиваемые, рассказали в ведомстве развития новых территорий.
К 2035 году в столице будет около миллиона рабочих мест, 60 процентов из которых модернизируют, чтобы они могли приносить высокий доход. По секторам работы, в процентом соотношении объем рабочих мест сопоставим с ситуацией в европейских странах.
Отмечается, что в социальном секторе столице будет работать 26 процентов трудящихся. На промышленных объектах будет работать 25 процентов (18 и 23 процента в Париже и Сеуле соответственно). Кроме того, на одном уровне будут находится показатели трудоустройства в секторе логистики – 16 процентов, финансов – 8 процентов, строительстве – 3 процента.
Доказательством популярности бизнес-комплексов в столице является офисный парк высокого класса Comcity в Румянцеве. В прошлом году работой там было обеспечено 9000 специалистов.
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