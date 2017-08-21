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В МО увеличиться количество учащихся с открытием новых школ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Августа 2017, 20:11
9 новых учебных заведений обеспечат регион 7000 учебных мест, сообщила глава минобраза Марина Захарова.
В этом учебному году начнет работать 9 образовательных учреждений и появится 6893 учебных места. Открытие школ позволит свести к минимуму количество учащихся во вторую смену.
Сообщается, что новые объекты будут открыты В Одинцово, Наро-Фоминске, Люберцах, Подольске и Чехове.
Захарова добавила, что в Видном завершено строительство пристроя к зданию художественно-технического лицея. Сегодня все образовательные учреждения подобного плана готовы к эксплуатации.
Чиновница отметила, что все образовательные учреждения в регионе подготовлены к еще одному учебному году. Объекты были проинспектированы сотрудниками МЧС, МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора. На объектах проверили выполнение требований санитарного контроля, норм пожарной безопасности, обеспечение безопасных условий на уроках, состояние объектов на территории школ.
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