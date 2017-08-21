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Урон от природных катаклизмов в Москве к 2025 году может составить 200 миллиардов рублей

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Августа 2017, 20:14

Московская администрация анализируют урон, который могут принести городской среде, природные катаклизмы к 2025 году. Он может составить двести миллиардов рублей, рассказал руководитель ведомства охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Через 8 лет урон, который могут наносить природные аномалии столичной инфраструктуре, оценивается в двести миллиардов рублей. Это касается всех секторов экономики, отмечает Кульбачевский.
Специалист отметил период с 2017 по 2025 годы. Из вероятных двухсот миллиардов рублей один миллиард используют на восстановление дорожного полотна, два миллиарда – на восстановление жилого фонда.
Это деньги, которые придется дополнительно инвестировать в городскую среду, содержание объектов, чтобы устранить последствия от природных бедствий. К ним относятся сильный ветер, грозы, ветер, засуха и сильная жара.
Сейчас городские власти работают над соответствующими планами. Кроме того, предусмотрены расходы для адаптации городской среды, включая жителей, к природным изменениям.

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