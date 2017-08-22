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98 перевозчиков арестовали в Москве за нарушение норм перевозки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Августа 2017, 22:52
В Москве задержано 98 частников, которые не оформляли страховку на пассажиров, отметили в пресс-центре «Организатор перевозок».
Сообщается, что в целях экономии водители не соблюдали закон и не делали страховые полисы на пассажиров. Если пассажир получит травму в транспорте, то возмещение урона придется получать через суд вместо стандартного способа выплат через страховую фирму.
У 18 перевозчиков не было обязательной страховки. Они работали в столице на незаконных основаниях, проезжая по маршрутам официального транспорта. 52 перевозчика работали в столице и регионе, в том числе в Химках, Люберцах, Одинцово. Перевозчики включали в свои маршруты и дальние направления - Киржач, Элиста, Стерлитамак. В этом направлении арестовано 28 транспортных средств.
Как правило, водители, нарушающие нормы закона, не следят за состоянием транспорта. Они забывают о регулярном техосмотре, экономят на смене поврежденных запчастей.
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