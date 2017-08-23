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Москвичи стали чаще использовать Wi-Fi в наземном транспорте
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Августа 2017, 18:38
В этом месяце доступный интернет в общественных транспортных средствах столицы использовали на 1,6 миллионов человек больше в сравнении с весенними показателями, отмечается на официальном ресурсе городской администрации.
Согласно статистическим данным, сервисом бесплатного Wi-FI в общественных транспортных средствах воспользовалось на 1,6 миллионов человек больше, чем ранее. В мае услугами интернета в транспорте воспользовались три миллиона граждан.
Как отметил глава «Мосгортранс» Евгений Михайлов, доступный интернет в транспортных средствах – популярный сервис.
С того времени, как беспроводной интернет запустили на остановочных комплексах и в городском транспорте, Wi-FI использовали 25 миллионов раз. Единым Wi-Fi можно использовать в автобусах и троллейбусах столицы, и в районе некоторых остановочных комплексов.
Для подключения к беспроводному интернету, предлагают выбрать сеть Moscow_Wi-Fi_Free, зайти в браузер и зарегистрироваться. Для этого можно использовать профиль на mos.ru или текстовые сообщения.
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