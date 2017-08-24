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Клиентов в российских банках будут проверять по сетчатке глаз
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Общество — 24 Августа 2017, 20:45
Крупные банки со следующего года будут проверять клиентов путем сканирования сетчатки глаз. Отмечается, что это самый надежный способ определения личности.
Крупные российские банковские учреждения в скором времени будут использовать определение личности клиента по сетчатке. О чем рассказали представители ВТБ и Бинбанка. ВТБ будет использовать эту технологию с 2018 года. Бинбанк – через два-три года. Кроме того, внедрить эту технологию намерены и в «Тинькофф Банк».
Сообщается, что ВТБ сотрудничает с известными изготовителями программ распознавания радужки для внедрения в свои программы. Руководство банка отмечает, что технология может быть использована для проведения любых операций. Сканировать глазам будут в филиале банка, либо можно будет использовать для этого телефон.
В «Тинькофф Банке» рассказали, что внедрения этой технологии, потребуется дорогостоящее оборудование, поэтому реализовать этот способ идентификации будет не так то легко.
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