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В Москве до сентября разместят две тысячи миниатюрных дорожных знаков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Августа 2017, 20:51
В следующем месяце на 27 городских объектах будет размещено 2 300 маленьких дорожных обозначений, которые акцентируют внимание владельцев авто, однако не перекроют городские пейзажи, отмечено на сайте московской администрации.
В столице решили расширить проект по размещению маленьких дорожных знаков. В следующем месяце 2300 дорожных знаков будет установлено на 27 уличных объектах. Объекты будут благоустроены в рамках проекта «Моя улица». Старые обозначения заменят на более привлекательные.
Информационные табло в местах, где реализуется проект, использоваться не будут – будут задействованы совмещенные варианты. К примеру, единовременном будут использованы обозначения «Парковка» и «Инвалид». Обновленные табло скоро появятся на Большой Бронной улицах и Кузнецком Мосту.
Новые обозначения будут в разы меньше старых. Обновленные варианты выглядят эстетичнее, не перекрывают вид на улицу. В тоже время они обращают внимание водителей. Миниатюры на улицах позволят улучшить внешний вид город.
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