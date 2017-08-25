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В московских музеях не собираются запрещать селфи-палки
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Общество — 25 Августа 2017, 23:32
Гостям музейных комплексов не нужно ограничивать пользование селфи-палками, уверены сотрудники музеев.
Глава Мосгордумы Алексей Шапошников ранее рассказал о том, что соответствующий комитет рассмотрит предложение о запрете пользования моноподами в музеях.
Представительница пресс-центра музея космонавтики Ольга Низовцева отметила, что нет повода ограничивать использование моноподов. На территории музейного комплекса достаточно места и люди не мешают друг другу делать снимки. Гости музея часто используют моноподы в залах комплекса, негативного влияния на экспонаты е отмечено.
Представители музея современного искусства тоже не собираются запрещать гостям моноподы. В музее съемка разрешена.
Все посетители музея делают снимки любыми способами, включая и моноподы. От использования моноподов экспонаты не страдают, кроме того, в залах работают внимательные смотрители. Однако в музей не часто заходят посетители с селфи-палками, так как здесь люди стараются насладиться произведениями искусства.
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