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В МО подключено 12 000 камер
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Августа 2017, 12:30
Проект «Безопасный регион» в Подмосковье насчитывает 12 000 систем наблюдения. До конца года собираются интегрировать еще три тысячи систем, о чем сообщают в пресс-центре областной администрации.
Сообщается, что продвижение программы ведется в рамках проекта "Безопасность Подмосковья".
В областном проекте уже насчитывается 11 733 систем наблюдения. Власти намерены число систем наблюдения в проекте увеличить до 15 000.
По сведениям обладминистрации, видеокамерами будут оборудованы многие общественные места – парковые зоны, площади, пешеходные дорожки. Наблюдение будет установлено на всех социально значимых площадках – детсадах, школьных учреждениях, больницах.
Власти уверены, что региональный проект стал пользоваться популярностью в среде правоохранительных инстанций.
Сообщается, что возросло количество обращений по информации, заснятой видеокамерами в проекте "Безопасный регион". Благодаря работе камер сократилось число правонарушений в местах массового сбора людей.
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