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150 снимков поучаствовали в экспозиции «Сушка»
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Общество — 27 Августа 2017, 12:31
15 фотографов поучаствовали в экспозиции по обмену своими работами «Сушка». Мероприятие провели 26 августа в Люберцах. В экспозиции поучаствовало 150 фото, сообщил худрук городских парков Григорий Негин.
Суть мероприятия состоит в том, что можно принести свои снимки, разместить их на веревках, и забрать себе понравившиеся работы. Есть одно ограничение: можно забирать столько фото, сколько оставил.
15 фотографов поучаствовали в фотоэкспозиции. Мероприятие провели 26 августа в Люберцах в парковой зоне «Наташинские пруды», добавил Негин.
В мероприятии принимали участие фотографы и интернет-журналисты. На территории парка работал лекторий. Гостям рассказали, как правильно обрабатывать фото, как снимать на телефон и как создать рекламные фото.
Кроме того, гости голосовали за лучшие фото при помощи наклеек. Победившего фотографа наградили призами.
«Сушка» - это проект мирового уровня по обмену фото, который впервые реализовали в Санкт-Петербурге.
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