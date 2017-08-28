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Автомобилисты стали подделывать автономера для обмана камер
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Общество — 28 Августа 2017, 15:36
В столице стали фиксировать случаи подделки автономеров для того, чтобы обмануть системы слежения и избежать денежных взысканий за нарушение ПДД.
Хозяин Ford Focus заметил, что в столице ездит Porsche Cayenne с его номерами. 55-летний москвич Михаил узнал об использовании его номера, после того как получил стопку взысканий за превышение скоростного лимита. Представители ГИБДД признают наличие проблемы с фальшивыми номерами. Но статистической информации о двойниках нет.
По сведениям специалистов, число водителей, использующих фальшивые автономера, в последнее время выросло.
Июнь и июль Михаил отдыхал в Калуге. После того, как вернулся домой, был сильно удивлен. В ящике он обнаружил квитанции со штрафами от ГИБДД. Москвич сильно удивился, когда обнаружил, что нарушил правила не на территории Калуги, где длительное время находился, а в Москве. Авто все время было при владельце – на даче.
Представители ГИБДД отмечают, что фальшивые автономера обнаруживают и в ходе обработке материалов с камер. Если номер и авто различаются, то его объявляют в розыск.
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