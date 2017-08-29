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Поезд «Союзмультфильм» за год перевез пять миллионов пассажиров метрополитена
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Общество — 29 Августа 2017, 19:58
Больше пяти миллионов пассажиров метро смогли проехаться на тематическом составе «Союзмультфильм» в течение года. Запуск необычного состава был приурочен к 80-летию студии. Помимо того, состав запустили в честь талантливых сотрудников студии.
Состав украшен эпизодами из известных мультфильмов. Он курсирует в направлении Серпухово-Тимирязево и приносит радость всем пассажирам.
Мультяшный состав запустили на маршрут год назад. Пассажирам новый состав пришелся по душе. Проект оказался очень ярким и ожидаемым. К запуску проекта готовились долго и тщательно. Оригинальный состав подарили жителям Москвы, которые выросли на различных сериях отечественной анимации.
Внутри состав декорирован как эпизодами из анимационных работ, так и популярными изречениями, историями создания фильмов. Один из вагонов декорировали работами Бориса Дёжкина - «Чиполлино», «Матч-реванш», «Шайбу! Шайбу!». Другой вагон декорировали героями из «Ежика в тумане», «Жил-был пес», «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты».
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