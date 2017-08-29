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Археологический комплекс построят в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Августа 2017, 19:59
Археологический комплекс с лабораториями, залами для выставок, лекториями собираются построить в парковой зоне «Митино» после благоустройства, отмечают на официальном ресурсе городской администрации.
После проведения восстановительных работ в столице начнет работать парковая зона «Митино». Побывать там можно будет в октябре. На территории парка разобьют археологический комплекс, где всем присутствующим расскажут о древних поселенцах, позволят посмотреть на курганы, изучить предметы быта.
В парковой зоне сохранили все археологические объекты. Комплекс решили дополнить исследовательскими центрами, залами для выставок и лекториями. Помимо того, там восстановят и приведут в порядок тротуары, разработают дополнительные велотреки, обновят светильники. На Фестивальной площади установят сцену. Комплекс охватит территорию в 110 гектаров.
В течение ста лет специалисты постоянно проводили в этом районе раскопки и выявили останки трактов, селищ древних славян.
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