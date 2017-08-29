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Беспроводной интернет установят в 39 культурных комплексах Москвы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Августа 2017, 20:02
Доступом к беспроводной сети будет обеспечено 39 культурных комплексов, которые создаются на основе районных московских кинотеатров, отмечается на ресурсе городской администрации.
В 39 культурных комплексах, которые строят на основе районных кинотеатров, после ремонта установят беспроводной интернет. Устаревшие строения переделают в удобные зоны для отдыха в рамках партнерства городских властей и бизнеса.
Первые комплексы будут доступны в следующем году. Это комплексы «Ангара» и «Будапешт», «Восход» и «Саяны». Оставшаяся часть объектов будет переоборудована к 2019 году.
Беспроводной интернет установят все гости культурных комплексов. Проект подключения граждан к сети находится в разработке.
Кроме показа кино, в комплексах будут проводить экспозиции, откроют различные кружки, магазины. Кинотеатры полностью обновят. Несколько зданий будут отделаны стеклом. «Ригу», «Киргизию» и «Таллин» отделают снаружи тонированным стеклом
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