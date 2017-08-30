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Собянин заметил, что ремонтные работы в Москве не помешают проведению ЧМ-2018

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Общество — 30 Августа 2017, 20:48

Глава столицы Сергей Собянин отметил, что ремонтные работы на улицах не станут помехой для спортсменов и гостей футбольного первенства, потому что будут завершены раньше.
Собянин добавил, что работы по благоустройству города, которые касаются ЧМ-2018, завершат в ближайшее время. Поэтому никаких проблем они не создадут.
Кроме того, по утверждениям главы транспортного ведомства Максима Ликсутова, спортсмены и гости получат преимущества при проезде дорог. Он пояснил, что в работе находится план, по которому достроят дополнительные полосы для приезжих.
Министр рассказал, что мобильные транспортные программы будут переведены на разные языки, в них будут отмечены все спортивные объекты, которые привлекут внимание гостей.
Ранее Собянин сообщил о том, что ремонт «Лужников» к ЧМ-2018 обошелся городской администрации в 24 миллиарда рублей. Это самый дешевый спортивный объект из других подобных. Спорткомплекс готов к проведению футбольных матчей.



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