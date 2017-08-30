30августа 2017
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Больше 50 процентов опрошенных жителей МО любят отдыхать в парках
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Общество — 30 Августа 2017, 20:49
Каждый второй житель МО предпочитает проводить свободное время в парковой зоне, а каждый третий бывает там еженедельно, отмечают представители минкульта в регионе.
Министерство провело опрос по оценке гражданами состояния ситуации в области культуры. Было опрошено три тысячи респондентов.
Большая часть граждан– 68 процентов – часто отдыхают в парковых зонах в пределах своего города. В парковых зонах любят проводить время 54 процента опрошенных. Отсутствие свободного времени мешает многим отдыхать в парках время, невзирая на то, что 74 процента мечтают бывать в парках как можно чаще.
Опрошенных устраивает условия содержания парков и многие оценивают их позитивно – 86 процентов респондентов.
Некоторые предпочитают отдыхать дома, занимаясь домашними заботами, читая книги, просматривая фильмы, а некоторые проводят свободное время в культурно-развлекательных комплексах. Кроме того, опрошенные отмечали, что проводят свободного времени, посещая храмы или посещая спортклубы.
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