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Почти 90 процентов жителей Подмосковья знакомы с комплексом ГТО
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Августа 2017, 01:48
Около 90 процентов опрошенных жителей МО имеют представление, что собой представляет спортивный комплекс ГТО, отмечают в пресс-центре департамента физической культуры в регионе.
Сообщается, что соцопрос проводили в июне-июле этого года. В опросе поучаствовало три тысячи человек.
Согласно опросу, 89 процентов опрошенных имеют представление, что собой представляют спорткомплекс «Готов к труду и обороне». Результат похожего исследования два года назад показа следующие цифры: 70 процентов опрошенных имели представление о спорткомплексе, 15 процентов что-то слышали о нем. То есть за два года осведомленность о спорткомплексе увеличилась на два процента.
В МО постоянно проводят массовые мероприятия с охватом в несколько тысяч граждан, связанных с ГТО, поэтому повышенный интерес к мероприятию оправдан.
Спортивные соревнования нравятся людям любого возраста. ГТО – это не только инструмент оздоровления, а также способ единения людей одной идеей.
Комплекс ГТО всем известен еще с советского времени. Отмечается, что выполнение нормативов ГТО – модный тренд в МО. В городских администрациях создано 70 пунктов тестирования.
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