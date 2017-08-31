02сентября 2017
суббота
|
Жители МО начали передавать показания счетчиков по телефону
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 31 Августа 2017, 01:49
Расчетный пункт запустил автоматическую систему передачи показаний по телефону, в ее основе технология определения речи IVR, исключающая общение с оператором. Система заработала 1 августа, сообщили в пресс-центре МосОблЕИРЦ.
Для того, чтобы сообщить информацию в автоматическом режиме в системе нужно на вопрос «Что Вас интересует?» ответить «Показания» и дальше выполнять речевые указания. Всю информацию нужно произносить по одной цифре или вводить в тональном режиме. Если данные уже есть в базе, то система определит абонента автоматически и перейдет к другому этапу – определению места жительства.
Помимо того, устройство обеспечивает доступ к положению коммунального счета по оплате услуг. Для этого на вопрос «Что Вас интересует?», нужно ответить «Баланс».
Ответ «Оператор» немедленно соединит звонящего с сотрудником контакт-центра, чтобы задать ему волнующие вопросы.
Автоматическая система позволит улучшить и оптимизировать процедуру передачи показаний и снизить нагрузку на контактный центр.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
утром +16 +18 днем +19 +21
Котировки
Партнеры