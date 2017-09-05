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В Москве создадут уникальное общественное пространство
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Сентября 2017, 01:57
В столице собираются реализовать проект городского пространства, которое займет более ста гектаров, отмечают в пресс-центре ведомства развития новых территорий.
Глава ведомства Владимир Жидкин пояснил, что в Москве разработают городскую система организации пространства. Предприятие А101 при содействии известного строительного бюро разработает уникальную площадку, охватывающую территорию в сто гектаров.
Неотъемлемой составляющей проекта станет общественная парковая зона с оздоровительным комплексом, зелеными насаждениями и велосипедными треки на пересечении Коммунарки и Южного Бутово. Кроме того, будет создано молодежное пространство, игровые площадки.
Участникам тендера поставлена цель задействовать «гибкое планирование» территории, формируя участки для выбранных конструкций. Таким образом организаторы собираются добавить новизны. Особый акцент будет сделан на обработку обращений граждан. Жители должны сами решить, что будет размещено на территории.
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