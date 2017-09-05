05сентября 2017
вторник
|
«Яндекс.Такси» будет страховать водителей
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 5 Сентября 2017, 01:58
Компания «Яндекс» предлагает гражданам и водителям застраховаться во время поездки. Нововведение не скажется на цене поездки.
Как пояснил глава областного отделения «Яндекс.Такси» Алексей Федотов, со разными компаниями обговаривался вопрос страхования и самочувствия водителей. Полис можно будет использовать во время поездки.
Сегодня представители «Яндекс» обговаривают варианты сотрудничества с «ВТБ Страхованием» и компанией «Альянс». Страховка защитит водителя тогда, когда он сам создал все предпосылки для аварии. Бесплатная страховка же помогает только в случае, если виновником инцидента был другой водитель.
Федотов уверен, что автомобилист сможет получить до двух миллионов рублей при выплате страховки. Все затраты возьмет на себя агрегатор.
Сообщается, что проект страхования опробуют в некоторых областях страны.
Два месяца назад «Яндекс.Такси» и Uber подписали договоренность о сотрудничестве в области онлайн-заказов в РФ, Азербайджане, Армении, Белоруссии.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
утром +11 +13 днем +14 +16
Котировки
Партнеры