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Парковая зона в районах реновации будет благоустроена
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Сентября 2017, 01:59
Зеленые насаждения в парковых зонах в столице будут благоустроены. Их доработают для людей с ограниченными возможностями, отмечается на портале градостроительного департамента.
Парковые зоны в районе реновации будут обустроены и восстановлены. На их территории появятся новые места для отдыха, рассказал заммэра по строительству Марат Хуснуллин.
Он отметил, что для инвалидов в таких парковых зонах появятся пандусы.
В начале прошлого месяца утвердили нормы благоустройства придомовых территорий. Будут спроектированы удобные территории в новых районах с игровыми комплексами, зелеными насаждениями, парковочными местами.
Проект сноса пятиэтажек глава Москвы Сергей Собянин огласил в феврале. Программа должна быть реализована в течение 20 лет.
Многие жители города проголосовали за реализацию проекта. В проекте участвуют 5144 дома.
Проект первых районов для переселения подготовят до начала следующего месяца.
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