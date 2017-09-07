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В Москве ухудшаться дорожные условия осенью
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Сентября 2017, 01:43
Дорожники предупреждают горожан об ухудшении транспортной ситуации в столице этой осенью, о чем сообщили в пресс-центре ЦОДД.
С приходом осени на автомагистралях столицы возрастает число авто – каждую осень в Москве насчитывается до 3,5 миллионов авто каждый день. Специалисты ЦОДД отмечают, что в ближайшее время ситуация на автомагистралях ухудшится, в особенности при установлении неблагоприятных погодных условий.
Специалисты сообщают об ухудшение условий в центральной части города и в других районах, где ведутся работы по проекту «Моя улица». А это Москворецкая набережная, Большая Полянка, Рождественский бульвар.
Ввиду вероятного выпадения осадков и ухудшения условий на дороге, специалисты советуют начинающим автомобилистам, которые не уверены в своих возможностях, отказаться от путешествий по центральной части столицы.
Муниципальный транспорт будет работать в обычном режиме и готов перевезти дополнительный поток людей.
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