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Многоэтажный 50-летний дом отремонтируют в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Сентября 2017, 01:45
Эксперты утвердили проект капремонта многоэтажного дома на Большой Пионерской, 15, отмечают в пресс-центре Москомэкспертизы.
12-этажное строение, которое построили 40 лет назад должно быть отремонтировано для последующего обеспечения безопасности эксплуатации. По проекту будут поведены отделочные и ремонтные работы, будут отремонтированы инженерные конструкции, рассказал сотрудник ведомства Валерий Леонов.
Фасад строения намерены очистить и покрасить, а швы стен – заменить. Будут обновлены материалы кровли и заграждение. Кроме того, восстановят поврежденные детали. Рабочие собираются отремонтировать лоджии с установкой особого напольного покрытия.
На входе будут заменены старые конструкции. В планах – привести в норму мусоропроводную систему.
Восстановительные работы будут проводится по всему периметру строения, в том числе обновят кафель в ванных и на кухнях.
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