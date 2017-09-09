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Больше 5 000 деревьев высадят на благоустроенных улицах Москвы
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Общество — 9 Сентября 2017, 00:54
Городская среда столицы в рамках проекта «Моя улица» будет засажена пятью тысячами зеленых насаждений, которые могут адаптироваться в городских условиях и ранее использовались для озеленения, отмечено на портале городской администрации.
Ввиду реализации проекта «Моя улица» на проспектах столицы и на въездах появится больше 5000 зеленых насаждений. Планируется высадка дубов, берез, лип и каштанов. Кроме того, будет посажена рябина, яблоня и сирень. Посадкой деревьев займутся в конце октября.
Собираются засадить следующие улицы Тверская улица, Волхонка, Сретенка, Петровка. К продавцам деревьев будут предъявлены высокие требования по доставке саженцев.
Высота насаждений будет составлять от 2 до 7 метров. Инициаторами проекта были определены насаждения, которые быстро адаптируются в городской среде и ранее были использованы для озеленения.
Посадкой саженцев займутся поздней осенью, так как в этот период зеленые насаждения быстро адаптируются.
В этом году в ввиду реализации проекта благоустраиваются улицы и набережные, протяженность которых составляет 65 километров.
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