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Жители МО регулярно жалуются на СМС‑спам
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Сентября 2017, 00:55
Больше 200 заявок на спам направили жители МО в отделение ФАС по МО с начала этого года, отметил представитель регионального отделения Дмитрий Стрельников.
С начала года граждане МО регулярно отправляют заявки на спам. В это время поступило до 200 таких заявок. Кроме того, люди жалуются на объявления, которые не содержать отметки, что это реклама. Иногда это вводит в заблуждение получателей.
Также Стрельников сообщил, что люди обращаются в ФАС с заявками по поводу рекламных объявлений на домах, которые размещаются без утверждения жильцами.
Стрельников добавил, что количество поступивших заявок в региональное отделение антимонопольного ведомства за этот год достигло объема 2016 года.
Сообщается, что в отделении наблюдают высокую активность со стороны граждан, а также предприятий, которые пишут жалобы в ФАС для защиты прав в отношении неаккуратной рекламы.
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