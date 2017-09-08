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Московский метрополитен выпустил сувениры к 870-летию Москвы
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Общество — 8 Сентября 2017, 15:51
Ряд памятных знаков к юбилею города был изготовлен московским метро. Это держатели для карточек, ложки, магниты, отмечают на сайте городской администрации.
Коммунальное предприятие изготовило ряд памятных знаков к юбилею города. Прежде всего, это такие памятные знаки как магниты, футболки, ложки и держатели карточек с эмблемой метро. На футболках напечатано лого «Москва 1147», ложки пометили названием «Москва», а на магнитах красуется станция «Красные Ворота» и подпись I love Moscow. Об этом заявил представитель транспортного ведомства Максим Ликсутов.
Приобрести памятные знаки, изготовленные коммунальным предприятием, можно в специализированных ларьках в подземке, в торговой точке на станции «Московская».
Стало известно, что столичное метро также запустит в оборот ряд проездных «Единый», выдержанных в юбилейном стиле. Проездные пассажиры смогут приобрести в кассах метрополитена. На билете будет надпись «870 Москва».
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