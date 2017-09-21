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Фонтан в ГУМе завален тыквами
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Общество — 21 Сентября 2017, 00:04
Пришла осень и фонтан в Главном универсальном магазине на центральной площади решили декорировать тыквами разного размера и цвета. Общая масса представленных овощей – более двух тонн, отмечается на сайте магазина.
Золотая осень пришла в ГУМ: территория торгового центра была украшена желтыми и оранжевыми кленовыми листьями, а центральный фонтан завалили большими тыквами, отмечено в пресс-релизе.
Чтобы создать гигантскую конструкцию, оформители использовали более двух тонн тыкв – самой разной формы, лимонного, зеленого и розового оттенков, мимо которых просто нельзя пройти мимо.
Сотрудники магазина напоминают, что осенний овощ богат на витамины A, E и K, и селен, линолевую кислоту. Этот овощ должен быть включен в рацион перед приходом зимы, чтобы помочь побороть атаки авитаминоза.
В прошлом месяце в главном источнике магазина побывали арбузы и дыни: было задействовано три тонных ягод. Посетители могли не только сделать снимок на фоне оригинальной композиции, но и приобрести понравившуюся культуру.
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