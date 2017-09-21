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В МО ввели новые правила безопасности для школ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Сентября 2017, 00:07
В МО после событий в Ивантеевке разработают новые нормы безопасности для учебных учреждений. В них будет прописан алгоритм нахождения на территории школы детей, кроме того, будут пересмотрены принципы отбора компании, которые занимаются охраной школ. О чем рассказала омбудсмен Ксения Мишонова.
20 сентября Мишонова провела встречу с жителями Королева, побывала на социально значимых объектах – детской больнице и центре «Забота». На личном приеме к омбудсмену обратилось семь жителей. Проблемы касались оптимизации жилищных условий, оформления льгот, размещения пешеходных троп в районе образовательных учреждений.
Мишонова пояснила, что перестрелка в Ивантеевке – это урок всем, жизнь после которого не будет прежней. Общими усилиями с министерством образования разрабатываются новые нормы поведения школьников и организуются семинары для учителей. В Ивантеевке уже было проведено подобное мероприятие.
Помимо того, будут изменены правила отбора охранных компаний для школ. Новые нормы могут включить пункты, касающиеся опозданий детей.
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