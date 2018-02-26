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Врачи посетят тяжелобольных детей в Наро‑Фоминске 28 февраля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Февраля 2018, 16:09
Как сообщается в пресс-службе Московского областного консультативно-диагностического центра для детей, 28 февраля пройдет выезд бригады детских врачей в Наро-Фоминск для того чтобы произвести диагностический осмотр детей со сложными заболеваниями.
Обеспечение доступа высококлассных специалистов, а также современных методов диагностики и лечения детям, которые проживают в 15-м медицинском округе Подмосковья (Наро-Фоминск, Можайск, Апрелевка, Тучково, Руза, Селятино и так далее), является основной целью мероприятия.
Также пройдет проверка Можайской больнице, а именно проверят правильность как выполняют стандарты лечения маленьких пациентов.
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