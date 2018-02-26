Уже около 8 тыс волонтеров оказывают соцуслуги в Подмосковье

Как информирует пресс-служба Мособлдумы, число людей в Подмосковье, включённых в реестр волонтеров стало больше на 8 000 человек, в дальнейшем в регионе продолжат работу по вовлечению граждан в волонтерские организации.

На территории всей Московской области принято решение о распространении опыта по внедрению проекта «Серебряный волонтер».

Участников ознакомили с работой учреждения и показали где на практике действует опыт волонтеров из числа ветеранов и пенсионеров, безвозмездно помогающих организовать досуг пожилых людей, которые находятся в отделениях дневного пребывания.

На базе Реутовского центра социального обслуживания населения для поддержки НКО открыт ресурсный центр. Там проводят обучающие семинары. За прошлый год их прошло двести.