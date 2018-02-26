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Уже около 8 тыс волонтеров оказывают соцуслуги в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Февраля 2018, 17:00
Как информирует пресс-служба Мособлдумы, число людей в Подмосковье, включённых в реестр волонтеров стало больше на 8 000 человек, в дальнейшем в регионе продолжат работу по вовлечению граждан в волонтерские организации.
На территории всей Московской области принято решение о распространении опыта по внедрению проекта «Серебряный волонтер».
Участников ознакомили с работой учреждения и показали где на практике действует опыт волонтеров из числа ветеранов и пенсионеров, безвозмездно помогающих организовать досуг пожилых людей, которые находятся в отделениях дневного пребывания.
На базе Реутовского центра социального обслуживания населения для поддержки НКО открыт ресурсный центр. Там проводят обучающие семинары. За прошлый год их прошло двести.
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