27февраля 2018
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Электрички из Балашихи в Москву задерживаются по техническим причинам
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Февраля 2018, 11:23
По данным РИАМО (БАЛАШИХА) на вторник 27 февраля. Как говорится в микроблоге ЦППК в Twitter 27.02.2018 утром из-за отказа технических средств электричка из Балашихи в Москву опоздала на 35 минут.
В сообщении сообщается, - «Горьковского направление. Задержан поезд 6703 (Балашиха – Москва) на 35 минут. Предварительная причина: отказ технических средств».
Также сообщили о том, что частично будут отменены маршруты поезда 6703 (Балашиха – Москва) на участке Реутово – Москва и поезда 6706 (Москва – Балашиха) на участке Москва – Реутово.
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