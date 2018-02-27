Электрички из Балашихи в Москву задерживаются по техническим причинам

По данным РИАМО (БАЛАШИХА) на вторник 27 февраля. Как говорится в микроблоге ЦППК в Twitter 27.02.2018 утром из-за отказа технических средств электричка из Балашихи в Москву опоздала на 35 минут.

В сообщении сообщается, - «Горьковского направление. Задержан поезд 6703 (Балашиха – Москва) на 35 минут. Предварительная причина: отказ технических средств».

Также сообщили о том, что частично будут отменены маршруты поезда 6703 (Балашиха – Москва) на участке Реутово – Москва и поезда 6706 (Москва – Балашиха) на участке Москва – Реутово.