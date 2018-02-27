Объекты ЖКХ Подмосковья работают штатно в условиях низких температур

Как говорится в РИАМО все объекты ЖКХ в Подмосковье работают в штатном режиме в условиях пониженных температур.

По словам собеседника агентства, утром 27 февраля технологических нарушений на объектах ЖКХ Московской области не зафиксировано.

Также он сообщил, что работа коммунальной инфраструктуры происходит стабильно, перебоев с предоставлением жку не было.

За текущею зиму прошедшая ночь стала самой холодной в Москве, температура воздуха опустилась до минус 21 градуса, а в подмосковном Клину температура достигла минус 30 градусов, в Волоколамске температура воздуха ночью опустилась до минус 29 градусов.

Сегодня Москву и Подмосковье ожидает облачная погода с прояснениями, до минус 16 градусов опуститься температура.