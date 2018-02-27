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Объекты ЖКХ Подмосковья работают штатно в условиях низких температур
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Февраля 2018, 11:34
Как говорится в РИАМО все объекты ЖКХ в Подмосковье работают в штатном режиме в условиях пониженных температур.
По словам собеседника агентства, утром 27 февраля технологических нарушений на объектах ЖКХ Московской области не зафиксировано.
Также он сообщил, что работа коммунальной инфраструктуры происходит стабильно, перебоев с предоставлением жку не было.
За текущею зиму прошедшая ночь стала самой холодной в Москве, температура воздуха опустилась до минус 21 градуса, а в подмосковном Клину температура достигла минус 30 градусов, в Волоколамске температура воздуха ночью опустилась до минус 29 градусов.
Сегодня Москву и Подмосковье ожидает облачная погода с прояснениями, до минус 16 градусов опуститься температура.
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