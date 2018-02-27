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Примерно 2 кг героина изъяли у иностранки в Солнечногорском районе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Февраля 2018, 11:48
Как сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, была задержана уроженка Средней Азии, в квартире которой сотрудники полиции нашли и изъяли около 2 килограммов .
По словам задержанной, она собиралась сбывать наркотик на территории Москвы и Московской области путем закладок.
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