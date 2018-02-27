Примерно 2 кг героина изъяли у иностранки в Солнечногорском районе

Как сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, была задержана уроженка Средней Азии, в квартире которой сотрудники полиции нашли и изъяли около 2 килограммов .

По словам задержанной, она собиралась сбывать наркотик на территории Москвы и Московской области путем закладок.

Следственным отделом ОМВД в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 Уголовного РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». На срок до двадцати лет лишения свободы именно такое наказание предусматривает данная санкция.