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Более 20 новых ЗРПК «Панцирь‑С» встанут на противовоздушную оборону Москвы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Февраля 2018, 12:04
Как говорится на сайте министерства обороны РФ, более 20 новых боевых машин зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» отправят в Подмосковье на боевое дежурство по противовоздушной обороне столицы . <p>
В Астраханской области на полигоне «Ашулук» боевые расчёты Воздушно-космических сил успешно выполнили начальные боевые стрельбы новых боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». Более 20 боевых машин было задействовано всего в маневрах . В ходе начальных стрельб проведено около 2,5 тысяч выстрелов по мишеням, имитирующим крылатые ракеты, аэродинамические цели, беспилотники , наземную легкобронированную технику.
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