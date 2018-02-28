Более 20 новых ЗРПК «Панцирь‑С» встанут на противовоздушную оборону Москвы

В Астраханской области на полигоне «Ашулук» боевые расчёты Воздушно-космических сил успешно выполнили начальные боевые стрельбы новых боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». Более 20 боевых машин было задействовано всего в маневрах . В ходе начальных стрельб проведено около 2,5 тысяч выстрелов по мишеням, имитирующим крылатые ракеты, аэродинамические цели, беспилотники , наземную легкобронированную технику. Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость