На невнимательность воспитательницы в детсаду пожаловалась жительница Подольска

Как сообщила «РИАМО в Подольске» заведующая детсада Мария Дроздова,по просьбе жительницы, пожаловавшаяся на то, что педагог не может уследить за детьми, в детском саду 15 подмосковного Подольска проконтролируют работу воспитательницы .





На сайте «Народный Добродел» была написана жалоба на одну из воспитательниц детского сада 15 «Медвежонок» жительницой Подольска . Также она рассказала, что дети во время прогулки едят снег, а на замечания родителей воспитательница отвечает, что не может уследить за всеми детьми .