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Первый эксперимент запустили на коллайдере NICA в Дубне
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Общество — 2 Марта 2018, 10:32
По данным ТАСС, в подмосковной Дубне международная группа ученых запустила первый эксперимент на строящемся в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) ионном ускорительном комплексе NICA.
Как сообщает директор лаборатории физики высоких энергий института Владимир Кекелидзе физическая программа проекта NICA была начата.
Ученые из России, США, Израиля, Германии и Франции участвуют в первом эксперименте.
Как говорит Кекелидзе, в настоящие время на NICA ведут работы по изготовлению и монтажу отдельных частей.
ТАкже он отмечает, что синхротрон-бустер (один из ускорителей – ред.) запустят в этом году, здание под коллайдер будет завершено в 2019 году, монтаж коллайдера начнем в 2020 году. В том же 2020 году начнем монтаж по исследованию столкновения тяжелых ионов.
В 2023 году комплекс должен выйти на полную мощность.
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