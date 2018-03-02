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В Клину задержали подозреваемых в краже мобильного телефона
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Марта 2018, 10:37
Как сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в подмосковном Клину правоохранители задержали двух местных жителей в возрасте 22 и 23 лет, подозревающиеся в краже мобильного телефона.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, сообщила, что, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали правонарушителей у одного из торговых центров. Злоумышленники пояснили, что мобильное устройство которое они похитили продали, а вырученные деньги потратили на личные нужды.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Данной статьёй предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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