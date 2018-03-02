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В столичных аэропортах утром в пятницу отменили и задержали более 20 рейсов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Марта 2018, 10:45
Как сообщает сервис «Яндекс.Расписания», утром в пятницу в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили и задержали более 25 рейсов.
Так, во «Внукове» задержан 1 рейс, 2 отменены, в «Домодедове» задержали 7 рейсов, 9 отменили, в «Шереметьеве» задержано 6 рейсов. Данных по отменам и задержкам в аэропорту «Жуковский» нет.
Преимущественно во второй половине дня в пятницу в Москве и в Московской области ожидается небольшой снег, а температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.
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