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Планируют построить во всех городах‑участниках ЧМ‑2018 в РФ приюты для собак
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Марта 2018, 11:44
По данным газеты «Известия», Министерство спорта России и оргкомитет чемпионата мира по футболу обяжут регионы построить питомники для бездомных животных.
По словам председателя оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, организаторы ЧМ-2018 в России и Международная федерация футбола (FIFA) выступают против жестокого обращения с животными.
Как сообщает Бурматов, в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге типовые проекты уже успешно реализованы. Также приюты построены в Калининграде и Саранске. В остальных 7 городах подобные пункты передержки появятся в ближайшее время. По окончании мундиаля приюты могут войти в программу наследия ЧМ-2018, поскольку являются объектами инфраструктуры.
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